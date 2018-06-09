Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan D. ile husumetli olduğu kuzeni Çetin D. arasında merkez Selçuklu ilçesi Sadık Ahmet Caddesi'ndeki restoranın önünde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin D. av tüfeğiyle ateş açtı.
Yaralanan Gökhan D. ve arkadaşı Sinan Ünlü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ünlü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli Çetin D, Meram ilçesinde suç aleti silahla yakalandı.
Çetin D'nin, Gökhan D'nin amcasının oğlu ve eski eniştesi olduğu, yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Kavganın, Çetin D'nin, kuzeni Gökhan D. ile eşinden ayrılmasına neden olduğu gerekçesiyle tartışması sonucu çıktığı öne sürüldü.
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