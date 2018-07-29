Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da iş yerindekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan 3 kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu iş yeri sahibi öldü, 4 çalışan yaralandı.
Merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlarıyla, müşterileri rahatsız ettikleri iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle yaralandı.
Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yıldız hayatını kaybetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Çerezci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.
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