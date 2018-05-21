Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

Konya'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ramazan A, aralarında husumet bulunan Hüseyin Yeni'yi (29), aracıyla merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'ndeki boş alana götürdü.
Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olayda Hüseyin Yeni, av tüfeğiyle vuruldu.
Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayarak, kardeşini vurduğunu söyleyen Ramazan A, olay yerinden kaçtı.
Ağabeyi tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Hüseyin Yeni, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
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