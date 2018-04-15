Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriye uyruklu Ayman Mousa (20) ve Velit Dendel (22) tabancayla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.