Konya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Konya'da alacak meselesinden kaynaklanan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaya, iki arkadaşını da yanına alarak, kendisine borcu olan 19 yaşındaki Muhammet Batuhan Y. ile konuşmak için Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı caddesine gitti.
Kaya ve Muhammet Batuhan Y. arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Borçlu Muhammet Batuhan Y, yanında bulunan pompalı tüfekle Kaya ve arkadaşları Muammer Orta ile Muhammet Arslan Karaman'ın üzerine rastgele ateş açtı.
Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Şubesi ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Evinde bulunamayan zanlı, saklandığı inşaat halindeki camide yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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