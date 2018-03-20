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Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içinde 6 kişi bulunan 33 HA 032 plakalı otomobil, Kayaağzı Mahallesi'ne geldi.

İçinde bulundukları araçtan, önce Aziz Ö'nün evi ve otomobiline, ardından da Hikmet Ö'nün evine ateş açan kişilere, Zafer Ö. av tüfeğiyle karşılık verdi.

Çıkan çatışmada, otomobilde bulunan Resul G, İrfan G, Ömer Faruk Ç, Furkan Ç, İsmail T. ve Lütfi C. yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Zafer Ö, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Güneysınır Jandarma Konya Silahlı kavga

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