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Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ilgın Belediyesi kapalı pazar alanında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ramazan Y. (56), Sadettin G. (43), İrfan Ç. (71), Mehmet Ç, Kadir Ç. ile Mustafa Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlılar Mehmet Y, Ramazan Y. ve Yasin Hüseyin Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ilgın kavga Konya Silahlı kavga

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