Konya'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

KONYA (AA) - Konya’nın Çumra ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu.

Ailesiyle Apa Mahallesi'ne piknik yapmaya giden Yusuf Göz (27), serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra Göz'ün kanaldan çıkmadığını fark eden yakınları jandarmadan ve çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Göz'ün cansız bedenini kanaldan çıkardı.

Göz'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

