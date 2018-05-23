Konya'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu.
İlçe merkezinde piknik yeri olarak kullanılan Atatürk Kültür Parkı yakınlarındaki sulama kanalında ceset olduğunu fark eden güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çürümeye başlayan ve sağ kolu kesik cesedin, bir kadına ait olduğunu belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kepçe ile sulama kanalından çıkarılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
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