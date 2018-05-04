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Konya'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Konya'da bir kişi otomobil içinde ölü bulundu

Konya'da bir kişi, boş arazideki otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Yeni Sille Caddesi'ndeki boş arazide park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kısa sürede ihbarda belirtilen adrese gelen ekipler, 42 CRG 16 plakalı otomobil içerisinde Molla Bağlar'ın (55) cesedini buldu.

Bağlar'ın cesedi, polisin incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Molla Bağlar'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından açıklanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya otomobil ölüm polis

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