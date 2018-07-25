Konya'da şüpheli ölüm

Konya'da, Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.
Vela Hilal Muhammed (24), Merkez Meram ilçesi Hacıfettah Mahallesi Nabi Sokak'taki evinde, akşam saatlerinde işten dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu.
Eve gelen 112 acil servis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Vela Hilal Muhammed'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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