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Konya'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Bir inşaatın bekçisi, geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede ölü bulundu

Konya'da bir inşaatın bekçisi, ölü bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan Yahya Gökçe (63), geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Gökçe'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Bekçi Konya şüpheli ölüm

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