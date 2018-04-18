Konya'da sürücünün valiye selam veren polise çarpması

Konya'da, Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümünde, Konya Valisi Yakup Canbolat'ın makam aracıyla yoldan geçişi sırasında yol güvenliğini sağlayan polis memuruna çarpan sürücü, emniyette ifade verdi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Mürsel S. (37) ifadesinde, Yeni İstanbul Caddesi'nde aracıyla ilerlerken, Polisevi önüne 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu görünce frene bastığını, fakat trafik yoğun olduğu için kaçacak yer bulamayarak kendisine çarptığını söylediği öğrenildi.

Mürsel S'nin, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, 10 Nisan'da polis memuru Vedat Selvi'ye (53) yol güvenliği aldığı sırada Mürsel S. yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Selvi'ye, kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inerek yardım etmiş, bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.