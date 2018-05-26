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Konya'da tarım aracı devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

Konya'da tarım aracı devrildi: 2 ölü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Selamettin Büğrü'nün (70) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı Başköy Mahallesi yakınında devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Ummahan Büğrü'nün (70) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanhisar Konya Tarım aracı

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