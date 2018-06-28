Konya'da Tarla Günü etkinliği

Konya'da düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde geliştirilen yeni buğday çeşitleri tanıtıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Suat Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarında buğdayın ilk olarak Konya ve bölgesinde ekildiğini söyledi.

Yaklaşık 7,7 milyon hektar alanda yılda 20,6 milyon ton buğday üretildiğini ifade eden Kaymak, "Her geçen gün ekiliş alanı daralmakta, iklim koşulları üretim şartlarını giderek zorlaştırmaktadır." dedi.

Kaymak, halen ekimi yapılan ürünlerin bütün çeşitlerinin araştırma enstitülerinde geliştirildiğini belirterek, "2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar olacağı tahmin edilmekte. Bu gösteriyor ki mevcut üretim yüzde 60 oranında artırılmalı. Bizim bu değişen şartlara ayak uydurmak için çalışmaya devam etmemiz gerek." diye konuştu.

- "Buğdayın Ar-Ge'sini yapıyoruz"

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir de tescil edilen her yeni buğday çeşidinin kalite ve verimde eskisine göre üstün olduğunu söyledi.

Amaçlarının, çiftçinin daha yüksek verim alması ve daha kaliteli buğday yetiştirmesi olduğunu dile getiren Özdemir, "Ekmek olmadan sofra bezenmez. Ekmeğin ham maddesi olan buğdayı üretiyoruz, Ar-Ge'sini yapıyoruz. Yerli ve milli tohumculuk üretimine katkıda bulunuyoruz. Bugün dünyada en önemli şey materyal ve tohum." dedi.

Konuşmaların ardından Enstitünün geliştirdiği yeni buğday çeşitleri tanıtıldı.

