HABER

Konya'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 01:22 | Son Güncelleme

Konya'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Ayvaz'a ait merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Arap Böldüren Caddesi'nde bulunan iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile içerideki Hacı Kahraman ve Suriye uyruklu Tarık Hamo arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası iş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra kalabalık bir grupla döndü.

İki grup arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda, Hacı Kahraman, Uğur ve Ali Ayvaz ile Suriye uyruklu Tarık Hamo, Cuma Hamo, Muhammed Caradel ve Muhammed El Kalafi taş ve sopalarla yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde toplanan kalabalık, çevik kuvvet ekiplerince dağıtıldı.

Polisin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Düzce'de maskeli sürücü alarmı!
Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans kavga Konya polis

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da deprem (Kandilli son depremler)

Manisa'da deprem (Kandilli son depremler)

Ümraniye'de gece yarısı korkutan yangın

Ümraniye'de gece yarısı korkutan yangın

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Yaralılar var

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Survivor'da Turabi diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı Turabi ve Hakan kavgası sonrası ne karar verecek?

Survivor'da Turabi diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı Turabi ve Hakan kavgası sonrası ne karar verecek?

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.