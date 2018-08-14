Konya'da terör operasyonu

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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