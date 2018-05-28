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Konya'da tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Konya'da tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Süleyman Zeyrek (44) yönetimindeki 16 CGS 35 plakalı tır, Konya-Karapınar karayolunun 25. kilometresinde devrildi.

Tır şoförünün oğlu Berkay Zeyrek (10), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya TIR trafik kazası

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