Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Arif Dündar yönetimindeki 42 ZG 753 plakalı tır, Seydişehir-Antalya karayolunun 2. kilometresinde Enver Ceyhan (34) idaresindeki 1 ADB 020 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mine, Siraç, Kevser (19) ve Ayşe Ceyhan (28) ile Rıfkı ve Semra Bozoğlu yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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