Konya'da trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazalarında 1 çocuk öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi Erdemşah Sokak'ta, Durmuş Ali Y. idaresindeki 42 DOU 62 plakalı kamyonet, evinden yola çıkan Halil Emre Bozkurt'a (2) çarptı.
Ağır yaralanan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Halil Emre Bozkurt, yolda hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü Durmuş Ali Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ise Ali Bülbül yönetimindeki 07 KY 566 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Bülbül ile araçta bulunan İbrahim Toplu yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Toplu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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