Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Muzaffer Arıkoğlu (61) idaresindeki 42 ZH 834 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Meryem Arıkoğlu (54) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akseki adliyesinde çalışan Muzaffer Arıkoğlu'nun hafta sonu tatili için Seydişehir'e geldiği öğrenildi.
BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!
Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!
Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!
Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Adana'da akılalmaz cinayet! Eşcinsel sevgili kadın kılığına girerek öldürmüş!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum