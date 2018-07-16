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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 01:30 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi, ardından kaza yapanlara yardım etmek için aracından inen kişiye kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ereğli-Konya karayolunun 25. kilometresinde, Hıdır Özçift (53) yönetimindeki 27 EC 604 plakalı otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan Zeynep Bahar Özçift (13) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Emine Derya (53) ve Muazzez Ceren Özçift (21) yaralandı.

Bu sırada kazayı görerek yardım etmek için aracından inen Servet Savur, Halis Ulus idaresindeki 42 HU 979 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Bahar Özçift'in cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konya'da trafik kazası 1 ölü 4 yaralı

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