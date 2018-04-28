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Konya'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü.

Fethi Büyükkalkan (34) idaresindeki 42 BIL 23 plakalı tır, Konya-Akşehir karayolunun Argıthanı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Büyükkalkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Büyükkalkan'ın cesedi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 ölü şarampol TIR trafik kazası

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