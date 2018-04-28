Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü.
Fethi Büyükkalkan (34) idaresindeki 42 BIL 23 plakalı tır, Konya-Akşehir karayolunun Argıthanı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Büyükkalkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Büyükkalkan'ın cesedi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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