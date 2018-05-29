Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Aslan idaresindeki Seydişehir Devlet Hastanesi'ne ait ambulans, Konya-Seydişehir karayolu 30. kilometresinde yağıştan dolayı savrularak orta refüje devrildi.
Olayda sürücü Aslan ve sağlık memuru Abdullah Akdoğan yaralandı.
Yaralılar Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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