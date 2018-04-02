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Konya’da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 01:48 | Son Güncelleme

Konya’da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Elkin idaresindeki 42 AAR 097 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta karayolunun 3. kilometresinde Fuat Işık (43) yönetimindeki 42 DKL 28 plakalı otomobille çarpıştı. 42 DKL 28 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki Hilal Işık (40) ve 4 yaşındaki Umay Bendiz Işık olay yerinde can verdi.

Şoför mahallinde sıkışan diğer otomobilin sürücüsü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılarak ambulansa alınırken, araçta yolcu olarak bulunan Osman Yazar ile birlikte yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Fuat Işık’ın cansız bedeni de itfaiye ve çekici tarafından bağlanan halatlar ve kesici yardımıyla güçlükle bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kazada can veren kişiler, savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kesintiye uğrarken, araçların çekilmesinin ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Beyşehir hastane otomobil polis trafik kazası

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