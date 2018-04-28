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Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Akşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adulkadir Yaman yönetimindeki 42 D 9965 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 PS 736 hafif ticari araç ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yaman ile aynı araçta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçta yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastane'sine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu alana gelen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

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4 ölü 2 yaralı akşehir ilçesi Konya trafik kazası

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