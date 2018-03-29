Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Servet Savacı (45) yönetimindeki 06 ADE 849 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağı'nda, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Savacı ile Mustafa Hakan Helva (42), eşi Seda Helva (41) ve çocuğu Tuna Helva (13) yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Mustafa Hakan Helva'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.
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