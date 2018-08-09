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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Beyşehir ilçesindeki kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İrfan Karadeniz yönetimindeki 42 ABD 962 plakalı otomobil, Seydişehir çevre yolunda Bilal Yakıcı idaresindeki 42 B 2829 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonet yola devrildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Halime Yakıcı ve Can Karadeniz yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen bir kamyonete çarptığı görülüyor.

Kayıtlarda, çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrilmesi, olayı gören diğer sürücü ve yolcuların yaralılara yardım etmesi yer alıyor.

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Beyşehir güvenlik kamerası kamyonet Konya otomobil trafik kazası

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