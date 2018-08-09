Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İrfan Karadeniz yönetimindeki 42 ABD 962 plakalı otomobil, Seydişehir çevre yolunda Bilal Yakıcı idaresindeki 42 B 2829 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonet yola devrildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Halime Yakıcı ve Can Karadeniz yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin önünde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen bir kamyonete çarptığı görülüyor.
Kayıtlarda, çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrilmesi, olayı gören diğer sürücü ve yolcuların yaralılara yardım etmesi yer alıyor.
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