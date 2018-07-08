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Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç yönetimindeki 42 UR 849 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 42 UG 754 plakalı kamyonet Engeli Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan Hatice Ç, Havva A, Semra Y ve Saniye Y yaralandı.

Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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