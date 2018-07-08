Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç yönetimindeki 42 UR 849 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 42 UG 754 plakalı kamyonet Engeli Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan Hatice Ç, Havva A, Semra Y ve Saniye Y yaralandı.

Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

