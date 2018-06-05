Konya'da trafik kazası: 8 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Güzelgün idaresindeki 42 FBK 33 plakalı ticari araç İçeriçumra-Alibeyhüyüğü karayolunda devrildi.
Kazada, Gönül Işık, Cemal Işık, Neslihan Güzelgün, Kaan Tolga Güzelgün, Hamdiye Ildıran, Can Ahmet Ildıran, Hira Nur Ildıran ve Ramazan Güzelgün yaralandı.
Yaralılar Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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