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Konya'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 02:32 | Son Güncelleme

Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyit Özdemir yönetimindeki 35 TTG 15 plakalı otomobil ile İbrahim Sünbül idaresindeki 27 LR 730 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir çevre yolu, Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Ayşe, Hanife ve Merve Özdemir, Melek, Sümeyye, Zeynep Sude, Osman Emir Sünbül ile Gülbeyaz Eser yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Beyşehir Konya otomobil Sanayi kavşağı trafik kazası yaralı

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