Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ekrem Akşit'in (71) kullandığı 42 U 4278 plakalı traktör, Argıthanı Mahallesi Kavşağı'nda, Murat Kaplan (35) idaresindeki 03 UV 980 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Akşit, otomobil sürücüsü Kaplan ile otomobildeki Ali (25) ve Mahmut Kaplan (54) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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