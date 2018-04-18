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Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Konya’da, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı.Meram Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen bilim sergisinde öğrencilerin kendi imkanları ile yaptıkları çalışmalar sergilendi.Sergi açılışında konuşan Konya Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Songül, öğrencilerin ileride daha büyük projelerle Konya’yı temsil edeceklerini belirtti.

Konya’da, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı.
Meram Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen bilim sergisinde öğrencilerin kendi imkanları ile yaptıkları çalışmalar sergilendi.
Sergi açılışında konuşan Konya Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Songül, öğrencilerin ileride daha büyük projelerle Konya’yı temsil edeceklerini belirtti. Songül, “Ben burada TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında emeği geçen bütün öğretmen, öğrenci, öğretim üyesi bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum emeklerinden dolayı onları kutluyorum. Daha ileride daha yeni projelerle daha büyük projelerle ilimizi en güzel yerlerde temsil etme hakkını elde etmiş oluruz. Bilim fuarının hayırlı olması dilekleriyle hepinize saygılar sunuyorum” dedi.
Okul müdürü Ahmet İyibildiren, bilginin paylaştıkça artacağını vurguladı. İyibildiren, “Bugün burada bir 4006 projesi hazırladık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte bunu sizlere sunduk. Yaklaşık 26 tane proje sunmuştuk bunu fotoğraf sergisi ile biraz daha görselliğe yer verelim dedik. Güzellikler paylaştıkça çoğalır bilgide paylaştıkça çoğalır. Bilginin paylaştıkça çoğaldığını düşünüyoruz. Bu anlamda sizlere böyle bir program sunduk hepinize teşekkür ediyorum tekrar” şeklinde konuştu.
26 projenin yer aldığı bilim ve proje sergisini gezen öğrenciler proje anlamında çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

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Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı
2 / 6

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı
3 / 6

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı
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Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı
5 / 6

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı
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Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı

Konya’da TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Sergisi açıldı
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