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Konya’da “Türk-İslam Medeniyetinde Vakıflar” konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Türk-İslam Medeniyetinde önemli bir yer tutan vakıflar, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarında ele alındı.Vakıf konusundaki araştırmaları ve eserleri ile bu alanda önemli bir isim olan Prof.

Konya’da “Türk-İslam Medeniyetinde Vakıflar” konferansı

Türk-İslam Medeniyetinde önemli bir yer tutan vakıflar, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Şehir Konferanslarında ele alındı.
Vakıf konusundaki araştırmaları ve eserleri ile bu alanda önemli bir isim olan Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, yüzlerce yıllık Türk-İslam Medeniyetinde vakıfların oluşumu, gelişimi ve topluma, devlete yaptığı katkıları katılımcılarla paylaştı. İl Halk Kütüphanesinde “Türk-İslam Medeniyetinde Vakıflar” adıyla düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Yediyıldız, Türk-İslam Medeniyetinin temelinin vakıf ve hayratlar olduğunun altını çizdi. Yediyıldız, “Vakıflar bizim kimliğimizi ortaya koyan en önemli unsurdur. Onlar olmasa bizim kimliğimiz kaybolur gider. Selçuklu’da özellikle de Osmanlı döneminde vakıf ve hayrat medeniyeti çok ön plandadır. Bugün kendimize sormamız gereken şey, o günün önemli rollerinde bulunan vakıflar bugün de aynı önemde mi? Yüzyıllar önce kurduğumuz vakıf medeniyetini yeniden kurabilir miyiz veya eğer kuramaz isek o medeniyetten faydalanarak yeni bir medeniyeti yeniden nasıl kurarız? Sormamız gereken sorular bunlardır” ifadelerini kullandı.
800 yıllık Endülüs Medeniyetinin bugün yok edildiğini ve bunun bizlere ders olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, “Olmaz diye bir şey yok. Osmanlı’nın parçalanışında gördük, Balkanlar yine Endülüs ile aynı kaderi paylaştı. Eğer bizler medeniyetimize, geçmişimize sahip çıkmazsak bizler de bir gün yok olup gidebiliriz. Milli mücadele ile Türkiye’yi kurtardık. Bunun kıymetini çok iyi bilip ona göre çalışmamız gerekiyor” dedi.

Konya’da “Türk-İslam Medeniyetinde Vakıflar” konferansı

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