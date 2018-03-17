HABER

Konya’da “Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:55 | Son Güncelleme

Konya’da düzenlenen Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı’da katılan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizi başladığı günden bu yana Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebeğin doğduğunu, Suriyelilerin keyfi sebeplerle değil savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyledi.Selçuklu Kongre Merkezin’de gerçekleştirilen konferansta konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu AFAD’ın 2009 yılında daha önce hizmet veren 3 müdürlüğün ortak bir çatı altında bir araya gelmesi ile kurulduğunu anlatarak, “AFAD’ın temel vazifesi, hizmet yapısı, Türkiye’deki genel afetler olarak belirlendi.

Konya’da düzenlenen Türkiye’nin Dünyaya Uzanan Eli Konferansı’da katılan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizi başladığı günden bu yana Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebeğin doğduğunu, Suriyelilerin keyfi sebeplerle değil savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyledi.
Selçuklu Kongre Merkezin’de gerçekleştirilen konferansta konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu AFAD’ın 2009 yılında daha önce hizmet veren 3 müdürlüğün ortak bir çatı altında bir araya gelmesi ile kurulduğunu anlatarak, “AFAD’ın temel vazifesi, hizmet yapısı, Türkiye’deki genel afetler olarak belirlendi. Türkiye, Avrupa deprem haritasına baktığımızda özellikle Asya ülkelerinin arasında da depremin en yıkıcı etkilerinin olabileceği fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Bizim de yapılanmamızın çoğu afetler ile ilgilidir. Bunun için afet olduğu anda müdahale edecek ekiplerimiz var. Bu ekiplerimizin standart ve kalitesi git gide artıyor” dedi.

“Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi”
AFAD’ın faaliyetleri ilgili bilgiler veren Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizi başladığı günden bu yana Türkiye’de 300 binden fazla Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini ifade ederek, “Bu birçok şehrimizin nüfusundan daha fazla. Suriyeliler keyfi sebeplerle değil, savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi. Savaş, parçalanmış ceset, tüm altyapının yıkılması ve ailelerin parçalanmasıdır. Allah savaşın hiçbir türünü kimseye yaşatmasın. Türkiye’de 10 ilimizde bulunan 21 kampımızda çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 230 bin sığınmacı var. Toplamda da 3,5 milyondan fazla Suriyeli de yine Türkiye’de yaşıyor. Kampların kurulması, oradaki hizmetlerin koordine edilmesi, daha sonra da kamp dışındaki sağlık ve eğitim hizmetlerinden düne kadar AFAD sorumluydu. Ancak bu konuların koordinesi Göç İdaresi’ne verildi” şeklinde konuştu.
AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan da, AFAD’ın önemli çalışmalara imza attığı belirterek, “Nerede bir gözü yaşlı anacığımız var, nerede bir başı önü eğe eğilmiş bir beyefendi var, nene var, dede var, yaşlı var hep Türkiye’nin eli olarak onlar uzanıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Onlar bizim gururumuz” dedi.

“Tüm çalışmalarımızda AFAD’ın büyük desteğini alıyoruz”
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, çalışmalarında AFAD’ın büyük desteklerini gördüklerini ifade ederek, “Saraybosna’da Tercihim Türkçe projemiz kapsamında sınıf tefrişi, Suriye Hamas’ta insani yardım çalışmaları, Moldova Gökoğuz özerk bölgesinde su kuyusu ve su kulesi inşası ayrıca bir engelli taşıma aracı, Bosna Hersekte’ki Mevlevihanenin yeniden inşa edilmesi, Bosna Hersek Travnik Türkçe sınıflarının kurulması, Kıbrıs’ta Hala Sultan spor kompleksinin inşa edilmesi, Filistin’de insani yardım faaliyetleri, Kırgızistan Söğütlü’de bir cami inşaatı, Bosna Hersek köprü inşaatı ve insani yardım çalışmalarını sürdürmeye çalışıyoruz. Hamdolsun alan el değil veren el oluyoruz. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm çalışmalarımızda AFAD’ın büyük desteğini alıyoruz” şeklinde konuştu.
Konferansa, AK Parti Konya milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan ve Leyla Şahin Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve vatandaşlar katıldı.

Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!
Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştüIrak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehitAfrin'den kahreden haber: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.