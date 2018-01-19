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Konya'da ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Afyonkarahisar, Antalya ile Aksaray karayolları, kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı - Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında Afyonkarahisar yolu yeniden açılırken, diğer yollardaki çalışmalar halen devam ediyor

Konya'da bazı karayolları yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Konya-Afyonkarahisar karayolu yeniden trafiğe açılırken, görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Konya-Antalya ile Konya-Aksaray karayolundaki çalışmaların halen sürdüğü öğrenildi.

(AA)

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