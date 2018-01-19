Konya'da ulaşıma kar engeli

Konya'da bazı karayolları yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi.
Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Konya-Afyonkarahisar karayolu yeniden trafiğe açılırken, görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Konya-Antalya ile Konya-Aksaray karayolundaki çalışmaların halen sürdüğü öğrenildi.
(AA)
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