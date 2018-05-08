Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4'ü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonrası 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 4'ünü yakaladı.
Şüphelilerin yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda, bir miktar esrar maddesi ve uyuşturucu maddeyi tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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