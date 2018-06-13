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Konya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Konya'da polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ailenin uyuşturucu ticareti yapmak için İstanbul'dan Konya'ya kokain getireceği bilgisini aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Konya'ya otobüsle gelen Serkan D. (38), eşi Arzu D. (39) ve çocukları F.D. ile K.D'yi otogarda gözaltına aldı.

Polis ekiplerince yapılan aramada, çocuklardan K.D'nin çantasında 220 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, İstanbul'da dilencilik yaparak kazandıkları parayla kokain aldıkları, satmak için Konya'ya geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi ve iki çocuğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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