Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da bir eve baskın düzenleyen polis, 1,5 kilogram eroin ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli Y.U'nun Başak Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi.
Evde, evin bahçesinde ve kömürlükte narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramada 1,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Y.U. emniyete götürüldü.
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