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Konya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Valizinde 150 gram kokain ile 25 bin uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Konya'da, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan Konya'ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kente otobüsle gelen Sabri Ö'yü, (64) merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yakaladı.

Polis ekiplerince zanlının valizinde yapılan aramada, 150 gram kokain ile 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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kokain Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi uyuşturucu uyuşturucu operasyonu Valiz

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