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Konya'da yılın ilk bebeği 'Bekir' oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA'da yeni yılın ilk bebeği, Sevda-İdris Koyun çiftinin bebekleri 'Bekir' oldu.

23 yaşındaki İdris ve 20 yaşındaki Sevda Koyun çiftinin ilk bebeği saat 00.07'de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Ailenin 'Bekir' adını vereceklerini belirttikleri bebek 50 santimetre boyunda ve 3 kilo 115 gram ağırlığında doğdu.

İlk kez baba olma sevincini yaşadığını belirten İdris Koyun, "İlk kez baba oldum. Çok heyecanlıyım. 2018 yılının en güzel hediyesi oldu. Bebeğimize babamın ismini koydum" dedi. Bebeğe Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç çeyrek altın hediye etti.

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