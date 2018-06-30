Konya'da YKS heyecanı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da yapıldı. Öğrenciler soruları çözmeye çalışırken, velileri de dışarıda heyecanla bekledi.
Üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dua kitapları okuyarak bekledi.
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