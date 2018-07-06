Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu alınan ilk bilgilere göre en az 15 kişi yaralandı.

Murat Taştekin yönetimindeki 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü Afyonkarahisar - Konya karayolu Ilgın mevkisinde yakınlarında devrildi.

Alınan ilk bilgilere göre kazada otobüsteki yolculardan en az 15'inin yaralandığı bildirildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Devrilen otobüsün kaldırılması ve can kaybı ya da başka yaralanan kişilerin olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

