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Konya'da yolcu otobüsü şarampole indi: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 03:40 | Son Güncelleme

Konya'da yolcu otobüsü şarampole indi: 18 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün hızla şarampole inmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 TB 029 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Aksaray karayolu 4. Organize Sanayi Kavşağı'nda, yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak hızla şarampole indi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 18 kişi, ambulanslarla Konya'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Adnan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yağmur nedeniyle otobüs kavşakta kontrolden çıktı. Sonra şarampole indik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası yolcu otobüsü

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