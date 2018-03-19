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Konya'da yüksekten düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Toros Mahallesi'ndeki bir inşaattın ikinci katında çalışan 60 yaşındaki Hamit Yılmaz, henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Hamit Yılmaz'ın uzun süre gelmemesi üzerine çevrede arama yapan işçiler, Yılmaz'ı yaralı halde buldu.

Mesai arkadaşlarınca Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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