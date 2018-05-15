Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Murat Yılancı (26) idaresindeki 07 GKV 24 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, Osman Akyüz'ün (22) kullandığı 42 BSR 89 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Akyüz yönetimindeki otomobil, 42 SZ 892 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu sırada arkada seyreden Emrah Can kontrolündeki 06 EV 4361 plakalı otomobil de yol kenarına savruldu.
Kazada, sürücülerden Osman Akyüz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu.
Akyüz'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.
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