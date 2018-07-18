Konya'daki 14 yıl sonra çözülen cinayet davası

Anne Ayşe Kalaycı, bu sırada, "Zaten babasını da öldürmüş. Babasının katili o. Utanmadan bir de takım elbise giyip gelmiş." diyerek, sanık Berber'e tepki gösterdi.

Ölen Kalaycı'nın annesi Ayşe Kalaycı ise çok acı çektiklerini, eşinin bu sebeple kanser olduğunu söyledi.

Ardından söz alan, öldürülen Kalaycı'nın eşi Hülya Kalaycı, "Eşimin cinayeti 14 yıl sonra aydınlatıldı. Onu neden öldürdüğünü öğrenmek benim hakkım. Eşim öldürülünce 6 aylık bebeğimle ortada kaldım." dedi.

- Olay

Konya'da 14 yıl önce Çetin Kalaycı'nın kurusıkıdan bozma tabanca ile öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma yürüten polis, şüphelinin, benzer bir tabanca ile 2005 yılında babasını öldürüp cezaevinde yatan Şahin Berber olduğunu belirlemiş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı da belirlenen Berber, 3 Ocak 2018'de gözaltına alınmıştı.

Zanlının Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde, ise "Olay günü eski fuar alanında geziyorduk. Bul-kazan tezgahından birkaç kez çekiliş yaptım, kartların hepsi boş çıktı. Tezgah sahibi Çetin Kalaycı'dan paramı istedim. Vermedi ve tokat atmaya başladı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 el ateş edip olay yerinden kaçtım. Olay sonrasında Antalya'ya gittim, yaklaşık 6 ay sonra da Konya'ya geri geldim. Bu sırada babam beni görüp polise ihbar edeceğini söyleyince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında benzer bir kurusıkı tabancayla da babama ateş açtım" dediği öğrenilmişti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin cinayetleri neden işlediği sorusu üzerine, Çetin Kalaycı'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürerek, "Çocuktum bilmiyorum. Babamı da kazayla öldürdüm." ifadelerini kullanmıştı.

