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Konya'daki 14 yıl sonra çözülen cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Kurusıkıdan bozma tabanca ile 14 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

Konya'da 14 yıl önce bir kişinin kurusıkıdan bozma tabanca ile öldürülmesi olayına ilişkin tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şahin Berber, öldürülen Çetin Kalaycı'nın eşi Hülya ile Annesi Ayşe Kalaycı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Berber, polis ve savcılıkta verdiği ifadelerin geçerli olduğunu söyledi.

Ardından söz alan, öldürülen Kalaycı'nın eşi Hülya Kalaycı, "Eşimin cinayeti 14 yıl sonra aydınlatıldı. Onu neden öldürdüğünü öğrenmek benim hakkım. Eşim öldürülünce 6 aylık bebeğimle ortada kaldım." dedi.

Ölen Kalaycı'nın annesi Ayşe Kalaycı ise çok acı çektiklerini, eşinin bu sebeple kanser olduğunu söyledi.

Avukatların da dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti davayı erteledi.

Tutuklu sanık Berber, mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada, öldürülen Kalaycı'nın eşi ve salonda bulunan bazı yakınları, Berber'e çanta, ayakkabı, su şişesi fırlattı.

Anne Ayşe Kalaycı, bu sırada, "Zaten babasını da öldürmüş. Babasının katili o. Utanmadan bir de takım elbise giyip gelmiş." diyerek, sanık Berber'e tepki gösterdi.

- Olay

Konya'da 14 yıl önce Çetin Kalaycı'nın kurusıkıdan bozma tabanca ile öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma yürüten polis, şüphelinin, benzer bir tabanca ile 2005 yılında babasını öldürüp cezaevinde yatan Şahin Berber olduğunu belirlemiş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı da belirlenen Berber, 3 Ocak 2018'de gözaltına alınmıştı.

Zanlının Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde, ise "Olay günü eski fuar alanında geziyorduk. Bul-kazan tezgahından birkaç kez çekiliş yaptım, kartların hepsi boş çıktı. Tezgah sahibi Çetin Kalaycı'dan paramı istedim. Vermedi ve tokat atmaya başladı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 el ateş edip olay yerinden kaçtım. Olay sonrasında Antalya'ya gittim, yaklaşık 6 ay sonra da Konya'ya geri geldim. Bu sırada babam beni görüp polise ihbar edeceğini söyleyince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında benzer bir kurusıkı tabancayla da babama ateş açtım" dediği öğrenilmişti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin cinayetleri neden işlediği sorusu üzerine, Çetin Kalaycı'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürerek, "Çocuktum bilmiyorum. Babamı da kazayla öldürdüm." ifadelerini kullanmıştı.

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Çetin Kalaycı duruşma Konya Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Berber

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