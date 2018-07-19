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Konya'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Çumra ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Afgan zanlının ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Afganistan uyruklu tutuklu sanık Sıbghatullah Hosseınkheıl (20) ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Hosseınkheıl, olayın yaşandığı akşam, Afgan Azizullah Beyral'ın kendisini alkol almak için evine çağırdığını savundu.

Bir süre sonra dinlemek için açtığı müziği, evde bulunan Fazlıhüda'nın kendisine tepki göstererek kapatmasını istediğini öne süren Hosseınkheıl, şunları kaydetti:

"Fazlıhüda bana müziği kapatmamı söyleyip küfür etti. Daha sona kavga etmeye başladık. Bu sırada Fazlıhüda, mutfakta bulunan Azizullah Beyral'dan yardım istedi. Beyral, elinde bıçakla gelip bana saldırdı. Bıçağı Beyral'ın elinden alarak ona doğru salladım ve yaralandı. Bu sırada Fazlıhüda ise pencereden atlayıp motosikletle kaçtı. Beyral bana tekrar saldırmak isteyince tekrar bıçakladım. Bıçağı da bahçeye atıp kaçtım."

Hosseınkheıl, evde yağma yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, Beyral'ın cep telefonunu kimseye ulaşamaması için yanına aldığını öne sürdü.

Fazlıhüda ve Beyral'ın kendisini öldürmek için tuzak kurduklarını ileri süren Hosseınkheıl, "Afganistan'da akrabalarımla aramızda kan davası vardı. Olay günü beni öldürmek için hazırlık yapmışlardı. Bana komplo kurduklarını düşünüyorum." şeklinde savunma yaptı.

- Olay

Konya'da 5 Eylül 2017'de Çumra ilçesi İstiklal Mahallesi Çatalhüyük Caddesi'ndeki bir çiftlikte kalan Afgan uyruklu Azizullah Beyral ölü bulunmuştu. Beyral'ın son olarak arkadaşı Sıbghatullah Hosseınkheıl ile görüştüğünü tespit eden polis ekipleri, yolcu otobüsüyle Ankara'ya kaçtığı belirlenen Hosseınkheıl'ı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gözaltına almıştı.

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Afgan uyruklu cinayet Çumra ilçesi duruşma Konya

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