Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası

Üs Komutanı Haluk Şahar olmadığı için göreve vekaleten kendisinin baktığını belirten Ertürk, "Moda Deniz Kulübü'ne giden helikopterlerin hazırlandığı sırada birlikte komutan olarak görevliydim. Kalkışma gecesi birlikten kalkan helikopterin görevi, Beyşehir'deki timi almaktı. Bu konudaki emri harekat komutanlığı verir. Bizim bütün uçuşlarımız sisteme kayıtlıdır. Her filo kendi uçuşunu bu sisteme girer. Kalkışma gecesinde iki helikopterin hazırlanması konusunda benim dahil olduğum bir konu yoktur. Ben sadece uçuş emri veririm. Hazırlıkla ilgilenmem. Bu konudaki görev Harekat Komutanlığına ait değildir." diye konuştu.

Ertürk, darbe girişiminin yaşandığı gece gerçekleşen helikopter uçuşunun yedek planlamayla yapıldığını, Beyşehir'deki timin akşam saatlerinde üssü arayarak eğitimlerinin bittiğini ve helikopter ile geri dönmek istediklerini Alparslan Şahin'e ilettiklerini öne sürdü.

Kendisinin bu sırada hasta ziyaretinde olduğunu savunan Ertürk, "Ben görevde olmasam da bu hazırlığın bana söylenmesi gerekirdi. Bu konuyu Alparslan Şahin ile de tartıştım. Kendisi usul olarak 'Ben iki helikopteri Beyşehir'e göndereceğim' demesi gerekirdi. Fakat kendisi acil plan olması durumunda yedek plan ile arazideki ekibi aldıracağını söylemiş, dolayısıyla bana haber vermemişti." şeklinde konuştu.

- Emir-komuta zinciri raporlanmamış

Ertürk, helikopterlere takılı chaff ve flare sisteminin, savaş ya da eğitim şartlarında takıldığını, fakat bu sistemin yüklenmesi emrini yazılı olarak kimin verdiğini bilmediğini iddia etti.

Bu emrin Uçak Sistemleri Komutanlığı tarafından verildiğini ileri süren Ertürk, şunları kaydetti:

"Bu konuda yazılı mı yoksa sözlü bir emir mi verilir bilmiyorum. Emir-komuta zincirinde kesin bir şekilde raporlama yapılmamış. Helikoptere yükleme yapılması konusunu Alparslan Şahin ile Şahin Aykaş'ın konuşup konuşmadığını bilmiyorum ama Aykaş haberi olmadığını iddia ediyor. Kim kime nasıl ne şekilde emir verdi bilmiyorum."