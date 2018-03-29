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Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:30 | Son Güncelleme

3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görevli eski askerlerin yargılandığı duruşmada tanıklar dinlendi

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7'si tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan R.T, bu dosyada tanık olarak ifade verdi.

Duruşmaya İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan R.T, bir önceki celsede tahliye edilen eski subay Enes Z'yi İzmir'de örgüt vasıtasıyla tanıdığını savundu.

Enes Z. ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "örgüt abisi" vesilesiyle tanıştığını öne süren R.T, "Biz 2013 yılı içinde tanıştırıldık. Kod ismi vardır ama ben kendisine 'Enes' olarak hitap ediyordum. Askerlere kod adı verilirdi. Benim kod adım da Fahri'ydi. Enes Z. benim evime gelirdi. Buluşma günlerini evde ayarlıyorduk. Mümkün oldukça haftada bir defa görüşüp sohbet ediyorduk, Fetullah Gülen videoları izliyorduk. Enes Z'nin 4 veya 5 kez himmet verdiğini hatırlıyorum ama ne kadar verdiğini hatırlamıyorum." diye konuştu.

Tanık R.T, Enes Z'nin 2014 yılı sonlarına doğru Konya'ya tayininin çıktığını, Konya'da ilgilenecek örgüt abisinin yanına Enes Z'yi kendisinin götürdüğünü ileri sürdü.

Enes Z'nin Konya'da örgüte ait eve götürüldüğünü belirten R.T, "Enes Z'yi Konya'da teslim alan kişiye 'Enes, Konya'da olacağından bundan sonra siz ilgileneceksiniz.' diyip ayrıldım. Daha sonra Enes ile ile hiç görüşmedim. Bu süreçten sonra sokakta bile birbirimizi görsek dahi selam vermeyiz zaten." ifadelerini kullandı.

Tanık R.T, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Enes Z'ye iftira atmadığını, kendi vicdanının sesini dinlediğini iddia etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan tanıklardan O.K. de o dönemde er olarak Konya 3. Ana Jet Üssünde şoförlük yaptığını, otobüsle helikopter pistine askeri personel getirip götürdüğünü söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü pistte anormal bir durum olmadığını ileri süren O.K, "Gündüz bana cephaneliğe gitmemi söylediler. Tam olarak hatırlamıyorum. O sırada birini cephaneliğe götürmüş olabilirim. Cephanelikte anormal bir durum görmedim. Akşam saatlerinde şoför odasında otururken televizyondan köprüyü gördük, kalkışma haberlerini gördük. Sonra bizim yanımıza Enes Aksu ya da Enes Z. gelerek telefonlarımızı aldı." şeklinde konuştu.

Tanık O.K, bir süre sonra su içmek için odadan çıktıklarında kapıda eski 135. Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Filo Komutanı yarbay Alparslan Şahin'in beklediğini, dışarıda da kalabalık bir asker grubunun tam teçhizatla beklediklerini gördüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

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